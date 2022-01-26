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Reichtum 2022: Diese Deutschen haben das größte Vermögen

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 110, am 01.01.2022
Von 
26.01.2022
reiche Deutsche Würth
©IMAGO / Sven Simon

Beinahe 240 Milliarden US-Dollar besitzen die zehn reichsten Personen nach Angaben der Statistik-Plattform »Statista« zusammengenommen. Wer konnte sein Vermögen im Vergleich zum Vorjahr vermehren und mit welcher Strategie schafften es auch neue Gesichter in die Top Ten? Wir verraten es Ihnen in einer Übersicht:

Platz 10: Georg Schaeffler

Georg Schaeffler belegt als Hauptgesellschafter der Schaeffler-Gruppe den zehnten Platz mit einem Vermögen von 11,8 Milliarden US-Dollar. Sowohl hinsichtlich des Ranking-Platzes als auch in absoluten Zahlen ist dies ein Abstieg für den Unternehmer: Noch im Mai 2021 betrug sein Vermögen laut »Forbes« 14,9 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Summe erreichte er damals Platz acht.

Platz 9: Andreas von Bechtolsheim und Familie

Eine Premiere findet sich auf Platz neun: Erstmals unter den zehn reichsten Menschen Deutschlands zu finden ist der Informatiker Andreas von Bechtolsheim, seines Zeichens einer der ersten Google-Investoren. Anfang 2022 besitzt er laut »Statista« ein Vermögen von circa 13,2 Milliarden US-Dollar.

Den gesamten Artikel »Reichtum 2022: Diese Deutschen haben das größte Vermögen« finden Sie in der aktuellen Ausgabe vom Sachwert Magazin ePaper Nr. 110 -> LINK

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