Reichtum 2022: Diese Deutschen haben das größte Vermögen

Georg Schaeffler belegt als Hauptgesellschafter der Schaeffler-Gruppe den zehnten Platz mit einem Vermögen von 11,8 Milliarden US-Dollar. Sowohl hinsichtlich des Ranking-Platzes als auch in absoluten Zahlen ist dies ein Abstieg für den Unternehmer: Noch im Mai 2021 betrug sein Vermögen laut »Forbes« 14,9 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Summe erreichte er damals Platz acht.