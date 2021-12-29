Reich werden kann jeder – mit den richtigen Strategien

Frau Schwarzer, als Börsenexpertin und eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands haben Sie im Oktober 2018 Ihre Stelle als Chefkorrespondentin des Handelsblatts gegen die Selbstständigkeit getauscht und sind nun als freie Journalistin, Autorin und Moderatorin tätig. Was hat Sie zu diesem Wechsel inspiriert?
Wie so oft im Leben hat es einfach nicht mehr gepasst und wir haben uns getrennt. Ich hatte eine tolle, eine intensive Zeit beim Handelsblatt, an die ich gerne zurückdenke. Aber irgendwann war es vorbei. Der Schritt in die Selbstständigkeit war fast schon alternativlos. Ich wollte weiter als Journalistin arbeiten, aber auch moderieren, Vorträge halten, Seminare geben, Bücher schreiben, mich für die deutsche Aktienkultur einsetzen … Diesen Job gibt es in keiner Redaktion.
In Ihrem aktuellen Buch räumen Sie die gängigsten Ausreden aus dem Weg, sich nicht mit den eigenen finanziellen Angelegenheiten auseinandersetzen zu müssen. Worauf sollten Frischlinge denn bei ihren ersten Ausflügen in den Anlageirrgarten besonders achten?
Ich plädiere für einfache Produkte und einfache Strategien. Für den Anfang wäre ein ETF- oder Fondssparplan eine gute Sache. Mit kleinen Summen können Frischlinge sich an das Thema Aktien herantasten und dabei gleich eine der Grundregeln der erfolgreichen Geldanlage beherzigen: nämlich die breite Risikostreuung. Mit einem Indexfonds (ETF) oder einem aktiv gemanagten Fonds kann ich mit nur einem Papier auf Dutzende, Hunderte oder gar Tausende Aktien weltweit setzen.