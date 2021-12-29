Reich werden kann jeder – mit den richtigen Strategien

Frau Schwarzer, als Börsenexpertin und eine der renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands haben Sie im Oktober 2018 Ihre Stelle als Chefkorrespondentin des Handelsblatts gegen die Selbstständigkeit getauscht und sind nun als freie Journalistin, Autorin und Moderatorin tätig. Was hat Sie zu diesem Wechsel inspiriert?

Wie so oft im Leben hat es einfach nicht mehr gepasst und wir haben uns getrennt. Ich hatte eine tolle, eine intensive Zeit beim Handelsblatt, an die ich gerne zurückdenke. Aber irgendwann war es vorbei. Der Schritt in die Selbstständigkeit war fast schon alternativlos. Ich wollte weiter als Journalistin arbeiten, aber auch moderieren, Vorträge halten, Seminare geben, Bücher schreiben, mich für die deutsche Aktienkultur einsetzen … Diesen Job gibt es in keiner Redaktion.