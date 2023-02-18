Reich mit Immobilien – zwei Coaches verraten, welche Strategie funktioniert

Fuat und Marta sind keine Theoretiker; die Investmentstrategien, die sie anderen vermitteln, haben sie zu Selfmade-Millionären gemacht. Heute verfügen sie über eine stetig wachsende Zahl an Neubauten in Deutschland und Dubai; letztere hätten bereits im ersten Jahr einen Zuwachs von über einer Million Euro erzielt. Und auch insgesamt läuft es gut im Familienunternehmen Fuat & Marta: Für das Jahr 2023 streben die beiden »permanentes, aber gesundes Wachstum an«. Dieses solle etwa durch weitere Immobilien-Ankäufe zustande kommen, erläutern sie: »Wir glauben, dass bald einiges auf dem Markt im Sale zu haben sein wird. Ganz einfach deswegen, weil es leider zu jeder Zeit mehr Menschen auf der Welt gibt, die Angst haben und dumme Entscheidungen treffen, als Menschen, die ein cooles Mindset haben und Krisen als Chancen nutzen«, erklärt Fuat Akar.