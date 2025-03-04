Prävention oder Panikmache?

Die Entscheidung der polnischen Zentralbank, ihre Goldreserven um 21 Tonnen zu erhöhen, kann tatsächlich auf den ersten Blick Besorgnis erregen. Es wirft die Frage auf, ob dies ein Anzeichen für eine bevorstehende finanzielle Instabilität ist. Tatsächlich zeigt es jedoch eher, dass die Zentralbanken bestrebt sind, ihre Portfolios zu diversifizieren und Risiken zu managen, was eine grundlegende Praxis im Risikomanagement ist. Unser Geldsystem beruht auf der Grundlage von Krediten – jedes Stück Geld, ob Papier oder Münze, repräsentiert eine Schuld, die letztendlich beglichen wird. Zentralbanken agieren mit dem Ziel, dieses Geldsystem stabil zu halten, was teilweise durch die Anpassung von Zinssätzen geschieht.