Pferde, Uhren, Edelmetalle: Die Renaissance der Liebhaber-Investments

Heute existiert dieser Goldstandard zwar nicht mehr, doch für viele konservative Anleger bleibt das Investment in Sachwerte attraktiv. Neben klassischen Edelmetallen wie Gold und Silber setzen sie auch auf alternative Sachwerte. Zu diesen zählen sogenannte Liebhaber-Investments wie Oldtimer, Pferde oder hochwertige Uhren. Solche Investitionen bieten nicht nur einen Schutz vor Inflation, sondern oft auch eine »emotionale Rendite«: Ein Auto kann man fahren, ein Pferd reiten und eine Uhr tragen. Darüber hinaus bieten einige dieser Investments die Möglichkeit, zusätzliches Einkommen zu generieren, etwa durch Preisgelder bei Rennen mit Pferden oder Fahrzeugen.