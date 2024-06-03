Panikmache? Die Angst ist doch längst da

In dieser Ausgabe, liebe Leserinnen und Leser, erfahren Sie viel von gestern. Das ist gar nicht so seltsam, wie es klingt. Denn wer die Vergangenheit versteht, kann die Gegenwart besser einordnen und die Zukunft besser planen. Im SACHWERT Magazin erhalten Sie schon seit rund 13 Jahren eine Übersicht über historische Zusammenhänge. So geht es in dieser Ausgabe auch um die Entstehung des Geldes und der wichtigen Handelsrouten. Die Entwicklung dauert bis heute an.
Und neben aktuellen Geldanlage-Trends, dem Aktienmarkt und die neuen globalen Immobilien-Hotspots wie Dubai geht es um ein großes Thema: Gold. Das glänzende Metall bewegt seit Jahrtausenden die Gemüter und hat von seinem Mythos bis dato nichts eingebüßt. Im Gegenteil, es wird so heiß diskutiert wie selten zuvor. Denn wo die Unsicherheit im Markt wächst, wächst auch der Wunsch nach Sicherheit. Nicht für alle, aber für viele Anleger, die ihr Vermögen dauerhaft schützen wollen.
Prominenten Experten wie Dominik Kettner wird von Medien gar vorgeworfen, er verbreite Panik und Angst. Ob da etwas dran ist, haben wir ihn direkt gefragt. Es stellt sich unweigerlich die Frage: Ist die Angst nicht längst da, auch ohne »Angstmacher«? Wer sich die Kaufbilanzen der weltweiten Zentralbanken ansieht, vernimmt eine deutliche Sprache. Auch Vermögensverwalter sichern ihre Milliarden-Depots mit Goldbeständen ab. Die Unsicherheiten durch Kriege, Inflation und Lieferketten sind immens. Wer Gold hat, bereute das in der Vergangenheit eigentlich nie.