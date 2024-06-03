Panikmache? Die Angst ist doch längst da

In dieser Ausgabe, liebe Leserinnen und Leser, erfahren Sie viel von gestern. Das ist gar nicht so seltsam, wie es klingt. Denn wer die Vergangenheit versteht, kann die Gegenwart besser einordnen und die Zukunft besser planen. Im SACHWERT Magazin erhalten Sie schon seit rund 13 Jahren eine Übersicht über historische Zusammenhänge. So geht es in dieser Ausgabe auch um die Entstehung des Geldes und der wichtigen Handelsrouten. Die Entwicklung dauert bis heute an.