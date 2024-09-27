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Nvidia-Aktie – die Party ist vorbei

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 142, am 01.09.2024
Von 
27.09.2024
Nvidia-Aktie – die Party ist vorbei
©Bild: Depositphotos / Stock_Market_Visuals
Ein Gastbeitrag von Claus Vogt

Am Mittwochabend, den 28.8.2024, hat das US-Technologieunternehmen Nvidia seine aktuellen Quartalszahlen geliefert. Im Vorfeld wurde dieser Quartalsbericht in der stets bullishen und zu Übertreibungen neigenden Börsenberichterstattung zu dem wichtigsten Ereignis des Börsenjahres hochstilisiert. Ich beurteile das Geschehen etwas nüchterner und habe Ihnen die großen Parallelen aufgezeigt, die zwischen dem aktuellen Geschehen rund um die Nvidia-Aktie und der Cisco-Aktie am Höhepunkt der Technologieblase des Jahres 2000 bestehen.

Der veröffentlichte Quartalsbericht bestätigt meine Beobachtung. Die Handelsaktivitäten mit der Nvidia-Aktie – und mehr noch mit Nvidia-Optionen – haben zuvor schon manische Ausmaße angenommen. Die Zahlen, die das Unternehmen vorgelegt hat, waren zwar erneut sehr gut. Aber sie waren offenbar nicht mehr gut genug, um die exzessiven Erwartungen des Marktes zu erfüllen, und die Aktie regierte mit einem Kursverlust von 6,4 Prozent.

Den gesamten Gastbeitrag »Nvidia-Aktie – die Party ist vorbei« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 142 -> LINK

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