Nvidia-Aktie – die Party ist vorbei

Der veröffentlichte Quartalsbericht bestätigt meine Beobachtung. Die Handelsaktivitäten mit der Nvidia-Aktie – und mehr noch mit Nvidia-Optionen – haben zuvor schon manische Ausmaße angenommen. Die Zahlen, die das Unternehmen vorgelegt hat, waren zwar erneut sehr gut. Aber sie waren offenbar nicht mehr gut genug, um die exzessiven Erwartungen des Marktes zu erfüllen, und die Aktie regierte mit einem Kursverlust von 6,4 Prozent.