»No Failure, just Learning«

Ich habe schon früh begonnen, erst selbständig und später unternehmerisch zu denken und zu handeln. Gestartet bin ich als Promotion- und Eventagentur. Das war bereits im Jahr 1996, mit 21 Jahren, direkt von meinem Küchentisch aus. Meine ersten Kunden waren damals die Handelskette Saturn und Kenwood. Daraus ist dann 2001 eine Kommunikationagentur entstanden. Hier konnte ich mit meinem Team unter anderem bekannte Marken wie Coca-Cola, EasyJet, Siemens, Playboy oder auch die Sparkasse betreuen. Mein Motto war damals schon: »There is no failure, there is just learning«. Bis heute bin ich dankbar für jeden Fehler, den ich machen durfte!