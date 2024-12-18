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»No Failure, just Learning«

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 145, am 01.12.2024
Von 
18.12.2024
»No Failure, just Learning«
©Bild: Marc Mielke
So wurde Tomek Piotrowski zum Immobilienexperten
Hohe Baukosten, mangelnder Wohnraum und steigende Mieten – das Image vom krisenbeständigen Immobilienmarkt scheint erschüttert. Jetzt heißt es, nachhaltige und vor allem einvernehmliche Lösungen zu finden, weiß Tomek Piotrowski. Bereits seit mehreren Jahren unterstützt er Vermieter dabei, die Mietpreise anzupassen. Doch wie wird man eigentlich zum Experten in einem derart komplexen Markt? Das hat uns der erfahrene Unternehmer im Interview erzählt. Hier blickt er auf seine Anfänge zurück und erklärt, warum er bis heute für jeden Fehler dankbar ist.
Herr Piotrowski, Sie sind schon in jungen Jahren zum Unternehmer geworden. Was hat Sie damals am Unternehmertum fasziniert und wie blicken Sie heute auf Ihre Anfänge?

Ich habe schon früh begonnen, erst selbständig und später unternehmerisch zu denken und zu handeln. Gestartet bin ich als Promotion- und Eventagentur. Das war bereits im Jahr 1996, mit 21 Jahren, direkt von meinem Küchentisch aus. Meine ersten Kunden waren damals die Handelskette Saturn und Kenwood. Daraus ist dann 2001 eine Kommunikationagentur entstanden. Hier konnte ich mit meinem Team unter anderem bekannte Marken wie Coca-Cola, EasyJet, Siemens, Playboy oder auch die Sparkasse betreuen. Mein Motto war damals schon: »There is no failure, there is just learning«. Bis heute bin ich dankbar für jeden Fehler, den ich machen durfte!

Ob Frozen Yoghurt oder Outdoor-Werbemaßnahmen – Sie waren branchenübergreifend aktiv. Wie viel Kenntnis über die jeweiligen Marktgegebenheiten braucht es dafür eigentlich? Wie haben Sie sich diese angeeignet?

Das Wichtigste ist das Mindset und die Geschäftspartnerschaften in meinem Leben.

Das gesamte Interview »No Failure, just Learning« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 145 -> LINK

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