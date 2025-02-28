Nicht ganz so Seltene Erden

Der »Vater der Seltenen Erden«, Professor Xu Guangxian, gründete 1987 das erste darauf spezialisierte chinesische Labor. In den Folgejahren wuchs die chinesische Produktion jährlich um 40 Prozent. Dabei waren weder Strategie noch die technologischen Voraussetzungen dafür sonderlich neu oder bahnbrechend. Die Volksrepublik war schlicht billiger. Um die Jahrtausendwende kostete ein Kilogramm Seltene Erden aus China durchschnittlich halb so viel wie in den USA. Fehlte die neueste Technologie für einen effizienten Abbau der Metalle, lud man ausländische Unternehmen nach China ein und bediente sich des aus der Automobilindustrie bekannten Konzepts des »Joint-Venture Zwangs«. Oder aber man kaufte die durch Preisdumping in die Insolvenz getriebenen Unternehmen auf und transportierte Förderanlagen in die Volksrepublik – so geschehen mit dem amerikanischen Unternehmen Magnequench: 1995 erwarb das chinesische Unternehmen Thong Ke San Huan die Firma. Fünf Jahre später wurden die Produktionsanlagen demontiert und nach China abtransportiert.