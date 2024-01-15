Multiunternehmer Gerald Frühauf: »Alte Finanzinstrumente haben ausgedient!«

Ich bin ein sehr offener und interessierter Charakter. Trends und Entwicklungen – auch abseits der Wirtschaft – haben mich daher schon immer interessiert. Es ist meine feste Überzeugung, dass die Welt sich durch Taten und nicht durch Worte oder Meinungen verändert. Das war letztlich auch der Grund, weshalb ich mich vor mittlerweile acht Jahren dazu entschlossen habe, mich mit vier anderen Visionären zusammenzutun, um gemeinsam ein Unternehmen aufzubauen und zu etablieren, das in vielerlei Hinsicht neue Wege geht und Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht aktiv lebt. Aus diesem Engagement entstand die Green Finance Gruppe, die heute mit über 500 Geschäftspartnern in sechs Ländern erfolgreich tätig ist.