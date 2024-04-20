Mobilien in Bewegung

ür eine gesunde Diversität im Portfolio haben Anleger vielfältige Möglichkeiten. Neben den klassischen Assets wie Immobilien und Edelmetalle können es auch Mobilien, zum Beispiel aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt sein. Die zunehmende Globalisierung und der steigende Wohlstand tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen per Flugzeug reisen können und auch werden. Die International Air Transportation Association (IATA) erwartet in einer bereits im Jahr 2017 veröffentlichten Prognose nahezu eine Verdoppelung der Passagierzahl von rund vier Milliarden auf 7,8 Milliarden bis zum Jahr 2036, für das laufende Jahr werden 4,7 Milliarden Passagiere erwartet.
Das macht die Luftfahrt zu einem Wachstumsmarkt, denn es werden langfristig mehr Flugzeuge benötigt, was den Flugzeugbauern Aufträge beschert. Der steigende globale Handel hat auch den Frachtflugverkehr beflügelt. Im Jahr 2020 ist das Luftfrachtaufkommen während der Pandemie stark eingebrochen, 2021 war es laut »Statista« mit knapp 66 Millionen Tonnen aber sogar höher als vorher.