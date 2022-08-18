Mit Technologiemetallen in die grüne Wende investieren

Gerade in Krisenzeiten suchen Anleger die Sicherheit physischer Werte. Technologiemetalle und Seltene Erden fungieren aber nicht nur als reiner Geldwertspeicher. Im Gegensatz zu Gold werden diese Rohstoffe immer mehr besonders von der grünen Industrie gebraucht. Dadurch besteht für diese Assetklasse auch die Chance hoher Renditen.
Die Nachfrage nach produktionskritischen Rohstoffen wie Technologiemetalle wird in nächster Zeit voraussichtlich deutlich steigen. Die Energiewende ist hier der Treiber. Dazu kommen Abhängigkeiten gegenüber wenigen Förderländern – 90 Prozent aller Seltenen Erden stammen aus China. In Verbindung mit der aktuell unberechenbaren geopolitischen Situation wie jetzt in Taiwan kann sich daraus für den Westen eine Rohstoffkatastrophe entwickeln. Diese Gemengelage spricht für mindestens zehn weitere Jahre, in denen Preissteigerungen zu erwarten sind. Generell hat der neue Rohstoffzyklus gerade erst begonnen und wird sicher noch ein gutes Jahrzehnt lang anhalten.