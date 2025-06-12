Mit Sachwerten durch turbulente Märkte

Auch in diesem Jahr hat die Invest wieder zahlreiche Besucher dazu eingeladen, sich von Experten zum Thema Geldanlage beraten zu lassen. Einer der rund 250 Programmpunkte war dabei auch das Panel von »wirtschaft tv«, das dieses Mal David Bader-Egger von Stockanalyzer, den Immobilienexperten Oliver Fischer, Dr. Franz Hölzl von Auvesta Edelmetalle und Ronny Wagner von der Noble Metal Factory auf die Bühne holte. Zusammen mit Börsenkorrespondent Mick Knauff diskutierten die Experten unter anderem über Aktien, Immobilien und Edelmetalle und gaben dem Publikum damit einen kleinen Einblick in mögliche Investments.
Den Anfang machte dabei das aktuelle Thema »Warren Buffett«: Seit der Geschäftsführer von Berkshire Hathaway seinen Rückzug angekündigt hat, wird regelmäßig auf die Taktiken des Börsen-Profis zurückgeblickt. Auch David Bader-Egger weiß, was dem Investor an seinen Aktien am wichtigsten ist: »Er hat zuerst geschaut: Welches Geschäftsmodell verstehe ich überhaupt und wer steht da dahinter?« Außerdem sei Geduld eine der größten Strategien von Buffett – nur so habe er sein großes Vermögen von rund 160 Milliarden US-Dollar aufbauen können.