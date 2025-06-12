Mit Sachwerten durch turbulente Märkte

Auch in diesem Jahr hat die Invest wieder zahlreiche Besucher dazu eingeladen, sich von Experten zum Thema Geldanlage beraten zu lassen. Einer der rund 250 Programmpunkte war dabei auch das Panel von »wirtschaft tv«, das dieses Mal David Bader-Egger von Stockanalyzer, den Immobilienexperten Oliver Fischer, Dr. Franz Hölzl von Auvesta Edelmetalle und Ronny Wagner von der Noble Metal Factory auf die Bühne holte. Zusammen mit Börsenkorrespondent Mick Knauff diskutierten die Experten unter anderem über Aktien, Immobilien und Edelmetalle und gaben dem Publikum damit einen kleinen Einblick in mögliche Investments.