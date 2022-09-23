Mit Flexibilität durch die Krise – Dimitri Mergel im Interview

Genau, und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Zehn Jahre lang konnten wir Immobilien problemlos kaufen und verkaufen. Makler und Immobilieninvestoren haben durch die Niedrigzinsphase profitiert. Durch die Leitzinserhöhungen der EZB haben sich die Zinsen aber mittlerweile verdoppelt. Das macht vielen einen Strich durch die Rechnung.
Meine Strategie ist Flexibilität: möblierte Vermietung auf Zeit. Da ich die Immobilien nicht kaufe sondern miete, bleibe ich unabhängig vom Zinssatz und erwirtschafte Renditen von mehr als 100 Prozent in einem Monat. Konkret: Ich miete eine Wohnung oder ein Haus an, renoviere und möbliere entsprechend meiner Zielgruppe. Dann vermiete ich kurzfristig an unterschiedliche Menschen. Vor der Corona-Krise habe ich über Portale wie Airbnb und Booking.com gearbeitet. Als dann die Beherbergung von Privatpersonen verboten wurde, habe ich mich auf Firmenkunden spezialisiert.