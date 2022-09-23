Mit Flexibilität durch die Krise – Dimitri Mergel im Interview

Meine Strategie ist Flexibilität: möblierte Vermietung auf Zeit. Da ich die Immobilien nicht kaufe sondern miete, bleibe ich unabhängig vom Zinssatz und erwirtschafte Renditen von mehr als 100 Prozent in einem Monat. Konkret: Ich miete eine Wohnung oder ein Haus an, renoviere und möbliere entsprechend meiner Zielgruppe. Dann vermiete ich kurzfristig an unterschiedliche Menschen. Vor der Corona-Krise habe ich über Portale wie Airbnb und Booking.com gearbeitet. Als dann die Beherbergung von Privatpersonen verboten wurde, habe ich mich auf Firmenkunden spezialisiert.