Mit einer gesunden Portion Skepsis an die Börse

Der wohl wichtigste Aspekt vor einer Investition ist, mir genügend Zeit zu nehmen, um das Unternehmen und die Branche so gut wie möglich zu verstehen. Dazu nutze ich verschiedene Informationsquellen wie Geschäftsberichte, Präsentationen, Blogs, Videos und Biografien von Unternehmern. Es ist für mich entscheidend, so viele Daten wie möglich zu sammeln und diese kritisch zu hinterfragen. In einem zweiten Schritt schaue ich mir das jeweilige Unternehmen im Detail an und werfe einen Blick auf das Geschäftsmodell und auch auf die finanziellen Kennzahlen. Ich versuche also, die Frage zu beantworten, wie das Unternehmen sein Geld verdient und ob es einen positiven Cashflow generiert. Dabei schaue ich mir auch die fundamentalen Daten wie Bilanz, Bewertungs- und Dividendenkennzahlen an, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu beurteilen.