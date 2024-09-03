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Mit einer gesunden Portion Skepsis an die Börse

2 Min.

Von 
03.09.2024
Mit einer gesunden Portion Skepsis an die Börse
©Bild: Jana Haus
Lisa Osada im Interview über Investment-Perspektiven
Die Börse bietet viel Platz, um das eigene Vermögen anzulegen und mit etwas Glück und Wissen auch zu vermehren. Im Jahr 2023 sparten, laut dem Deutschen Aktieninstitut, ganze 12,3 Millionen Deutsche in Aktien, Aktienfonds und ETFs. Eine von ihnen war und ist Lisa Osada, die ihr Wissen seit 2020 als »Aktiengram« auf Social Media und in ihrem Blog weitergibt. In ihrem Buch »Aktien-Life-Balance« zeigt sie, wie einfach es sein kann, sein Geld anzulegen. In unserem Interview erklärt sie außerdem, was sie an Investments begeistert und wie sich die Börse seit ihrer ersten Anlage vor 13 Jahren verändert hat.
Frau Osada, manchen Anlegern ist die Nachhaltigkeit ihrer Investments wichtig, anderen das Land, aus dem das Unternehmen kommt. Worauf achten Sie, bevor Sie in ein Unternehmen investieren?

Der wohl wichtigste Aspekt vor einer Investition ist, mir genügend Zeit zu nehmen, um das Unternehmen und die Branche so gut wie möglich zu verstehen. Dazu nutze ich verschiedene Informationsquellen wie Geschäftsberichte, Präsentationen, Blogs, Videos und Biografien von Unternehmern. Es ist für mich entscheidend, so viele Daten wie möglich zu sammeln und diese kritisch zu hinterfragen. In einem zweiten Schritt schaue ich mir das jeweilige Unternehmen im Detail an und werfe einen Blick auf das Geschäftsmodell und auch auf die finanziellen Kennzahlen. Ich versuche also, die Frage zu beantworten, wie das Unternehmen sein Geld verdient und ob es einen positiven Cashflow generiert. Dabei schaue ich mir auch die fundamentalen Daten wie Bilanz, Bewertungs- und Dividendenkennzahlen an, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu beurteilen.

Das gesamte Interview »Mit einer gesunden Portion Skepsis an die Börse« mit Lisa Osada und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 04/24 -> LINK

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