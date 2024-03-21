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Mission: Vermögensaufbau

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 136, am 01.03.2024
Von 
21.03.2024
Mission: Vermögensaufbau
©Bild: Lauria-Fotografie:Thalheim an der Thur/Schweiz
Diese Rolle spielt das Mindset für den Weg in die finanzielle Freiheit
Finanzielle Freiheit: Für den Großteil der Menschen im DACH-Raum ist sie ein erstrebenswertes, jedoch wenig greifbares Ziel, das angesichts der derzeitigen Krisen sogar in immer weitere Ferne zu rücken scheint. Doch der Traum kann nach wie vor Realität werden – es braucht nur die richtige Einstellung; davon sind die Finanzmentoren Marcel Haggeney und Kristine Derungs überzeugt. Im Interview berichten sie, warum es manchmal hilft, alte Glaubenssätze ad acta zu legen und inwiefern sie dafür plädieren, für einen guten Cashflow auch einmal unkonventionelle Wege zu beschreiten.
Frau Derungs, Herr Haggeney, Sie haben zusammen ein Buch mit dem Titel »Mission Cashflow« geschrieben. Was soll der Leser daraus mitnehmen?

Unser Anliegen ist es, zu zeigen, dass finanzielle Freiheit erreichbar ist. Mit den richtigen Strategien und einem starken Mindset kann jeder – unabhängig von seinem Startpunkt – einen positiven Cashflow generieren und sein Geld für sich arbeiten lassen. Eine gute Strategie muss nicht kompliziert sein. Wir möchten Möglichkeiten aufzeigen, den Horizont zu erweitern und die eigenen Geld-Scheuklappen abzulegen. »Mission Cashflow« soll den Leser inspirieren und ihm zeigen, dass er die Kontrolle über seine Finanzen übernehmen kann. Cashflow ist keine sture Kraft, sondern etwas, das man lenken und verstärken kann, um Lebensziele zu erreichen.

Das gesamte Cover-Interview »Mission: Vermögensaufbau« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 136 -> LINK

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