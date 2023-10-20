Milliarden im Sparstrumpf – Das schadet der Wirtschaft

Der Finanzmarkt wird in rasantem Tempo komplexer. Es wird deshalb immer mühseliger, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Das macht es auch schwieriger, Entscheidungen zu treffen, wenn man Vermögen aufbauen und absichern möchte. Und es führt dazu, dass Milliarden von Euro einfach geparkt werden, statt sie auf dem Markt arbeiten zu lassen. Gleichzeitig lässt die finanzielle Bildung der Deutschen nach. Über diese Schere haben wir mit dem Vermögensberater Heiko Lörsch gesprochen. In unserer Coverstory erklärt er, welche Folgen diese Schere haben kann, zumal mit der Digitalisierung die nächste Herausforderung auf uns wartet.
Mit Herausforderungen hat auch der deutsche Wohnungsbau zu kämpfen. Aktuelle Zahlen des ifo Instituts zeichnen ein ernstes Bild der Branche – es gibt im ganzen Land eine hohe Nachfrage nach Wohnungen, aber inflationsbedingt immer weniger Bauprojekte. Das wird mittelfristig weite Kreise in der gesamten Wirtschaft ziehen. Quo vadis, Bauwirtschaft? Wohin die indische Wirtschaft geht, beleuchten wir mit einem Blick auf den Subkontinent, denn viele sehen den BRICS-Staat Indien als kommende Wirtschaftsmacht mit Potenzial für die Zukunft; nicht zuletzt wegen seiner Überlegenheit auf dem Technologiesektor. Nichts bleibt, wie es ist, aber es bleibt spannend.