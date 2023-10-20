Milliarden im Sparstrumpf – Das schadet der Wirtschaft

Der Finanzmarkt wird in rasantem Tempo komplexer. Es wird deshalb immer mühseliger, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Das macht es auch schwieriger, Entscheidungen zu treffen, wenn man Vermögen aufbauen und absichern möchte. Und es führt dazu, dass Milliarden von Euro einfach geparkt werden, statt sie auf dem Markt arbeiten zu lassen. Gleichzeitig lässt die finanzielle Bildung der Deutschen nach. Über diese Schere haben wir mit dem Vermögensberater Heiko Lörsch gesprochen. In unserer Coverstory erklärt er, welche Folgen diese Schere haben kann, zumal mit der Digitalisierung die nächste Herausforderung auf uns wartet.