Mehr als nur Geld: Investition heißt Emanzipation

Wer finanziell abhängig ist, ist auf die Hilfe und das Wohlwollen anderer angewiesen – und nicht nur der Kompetenz, sondern auch dem Gemütszustand ihrer Helfer vollkommen ausgeliefert. Finanzielle Unabhängigkeit ist daher unerlässlich für eine selbstbestimmte Lebensführung. Aus diesem Grund ist es immer mehr Autorinnen ein besonderes Anliegen, die Diskrepanz zwischen weiblichen und männlichen Spar- und Anlagestrategien und -möglichkeiten zu beleuchten, veraltete Denkmuster und Blockaden zu lösen und Frauen gezielter auf ihrem Weg zur finanziellen Freiheit zu unterstützen. Für unsere Titelstory haben wir das Gespräch mit Jessica Schwarzer gesucht. Sie ist Börsenexpertin, Finanzjournalistin und mehrfache Buchautorin. In ihrer Arbeit macht sie sich für die Börsenkultur in Deutschland und für die finanzielle Bildung insbesondere von Frauen stark. Sie hat uns dazu inspiriert, diese Ausgabe der finanziellen Freiheit von Frauen zu widmen, in der Hoffnung, noch mehr Frauen dazu zu motivieren, das eigene Vermögen selbst in die Hand zu nehmen und ihre Unabhängigkeit zu sichern.