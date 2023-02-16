Megathreats – Die Falle des billigen Geldes

Auf der Produktionsseite kommt es zu positiven Störungen, wenn die Produktivität durch positive technische Veränderungen in der Technik, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften oder der Gesetzgebung angeschoben wird. Ein Beispiel sind die Auswirkungen des Internets auf die Arbeitseffizienz. Umgekehrt können plötzliche Ausfälle in der Produktion negative Störungen auf der Angebotsseite bewirken, zum Beispiel als 2021 in den Vereinigten Staaten die Versorgung mit Öl und Rindfleisch durch Ransomware-Angriffe lahmgelegt wurde oder noch drastischer, als der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 die Preise zahlreicher Rohstoffe in die Höhe schnellen ließ.