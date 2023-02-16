Megathreats – Die Falle des billigen Geldes

Schwächelnde Volkswirtschaften und eine verfehlte Politik sind anfällig für Störungen bei Angebot und Nachfrage, wie sie in einer Welt voller wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Reibungen immer wieder auftreten. Solche Störungen können ohne Vorwarnung Inflation oder Deflation verursachen. Niemand wird die Coronapandemie vergessen, ein klassischer Fall einer negativen Störung, die die Nachfrage – aber auch das Angebot – fast über Nacht abstürzen ließ. Positive Störungen verbessern dagegen die Verbraucherstimmung und lassen die Nachfrage steigen. Sie rütteln den Markt auf, indem sie die Nachfrage nach Neuem wecken. Klassische Beispiele sind Elektroautos und Handys.
Auf der Produktionsseite kommt es zu positiven Störungen, wenn die Produktivität durch positive technische Veränderungen in der Technik, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften oder der Gesetzgebung angeschoben wird. Ein Beispiel sind die Auswirkungen des Internets auf die Arbeitseffizienz. Umgekehrt können plötzliche Ausfälle in der Produktion negative Störungen auf der Angebotsseite bewirken, zum Beispiel als 2021 in den Vereinigten Staaten die Versorgung mit Öl und Rindfleisch durch Ransomware-Angriffe lahmgelegt wurde oder noch drastischer, als der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 die Preise zahlreicher Rohstoffe in die Höhe schnellen ließ.