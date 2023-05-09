Mastermind Aladdin

BlackRocks elektronische Machtzentrale verwaltet 20 Billionen Dollar
Buchauszug aus »BlackRock – Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld« von Heike Buchter
425 Kilometer liegen zwischen der Wall Street und Wenatchee, fast ein ganzer Kontinent, auf jeden Fall aber eine Welt. Wenatchee liegt ganz im Nordwesten der USA am Columbia River, der sich seinen Weg durch Kanadas Wälder Richtung Süden bahnt. Über Wenatchee ragen die zackigen Bergrücken der Cascade Mountains, dahinter, drei Autostunden entfernt, erstreckt sich der Pazifik. Noch im Frühjahr tragen die Gipfel eine Kapuze aus Schnee, während an den tieferen Hängen schon die Obstblüte beginnt.
Wenatchee, 30 000 Einwohner, behauptet stolz, die »Welthauptstadt der Äpfel« zu sein. Es gibt ein Apfel-Besucherzentrum, einen Apfel-Wanderweg und im April das elf Tage dauernde Apfelblütenfest. Wer eine schmalere Straße nach Osten hinauffährt, kommt an kleinen Häusern mit ordentlichen Gärten vorbei. An einem Zaun hängt ein Schild, auf dem »Honig zu verkaufen« steht. Die Straße führt vorbei an Pferdekoppeln, Apfelplantagen und an einem kleinen Flugplatz, bis sie an zwei flachen beigen Neubauten anlangt. Sie sind von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben, das schwarze Stahlgittertor ist geschlossen. Auf den Parkplätzen stehen vielleicht ein halbes Dutzend Autos.