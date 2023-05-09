Mastermind Aladdin

Wenatchee, 30 000 Einwohner, behauptet stolz, die »Welthauptstadt der Äpfel« zu sein. Es gibt ein Apfel-Besucherzentrum, einen Apfel-Wanderweg und im April das elf Tage dauernde Apfelblütenfest. Wer eine schmalere Straße nach Osten hinauffährt, kommt an kleinen Häusern mit ordentlichen Gärten vorbei. An einem Zaun hängt ein Schild, auf dem »Honig zu verkaufen« steht. Die Straße führt vorbei an Pferdekoppeln, Apfelplantagen und an einem kleinen Flugplatz, bis sie an zwei flachen beigen Neubauten anlangt. Sie sind von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben, das schwarze Stahlgittertor ist geschlossen. Auf den Parkplätzen stehen vielleicht ein halbes Dutzend Autos.