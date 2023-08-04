»Marken machen Margen«

Tatsächlich zeichnet sich eine interessante Entwicklung ab. Sogar die jüngere Generation, die bisher überwiegend die Zeit vom Smartphone oder ihren Smartwatches ablas, trägt zunehmend wieder mechanische Uhren – vor allem sogenannte Vintage-Uhren. Es ist sicher noch viel zu früh, in diesem Zusammenhang von einem Gegentrend zur allenthalben propagierten Digitalisierung zu sprechen. Aber Vintage-Uhren, wie sie vielleicht schon der Opa trug, sind cool. Und sie sind – um ein anderes Mega-Thema aufzugreifen – ausgesprochen nachhaltig. Denn wo landen all die schönen Smartphones und Smartwatches in ein paar Jahren? Sicher auf irgendwelchen Müllbergen. Eine regelmäßig gewartete und liebevoll gepflegte mechanische Uhr hingegen kann auch die nächste oder übernächste Generation noch tragen. Außerdem – und jetzt komme ich auf Ihr Stichwort Inflation zurück – können sich die begehrten Modelle großer Uhrenmarken als Wertspeicher erweisen. Doch Vorsicht: Rund 80 Prozent der Luxuszeitmesser aus der Schweiz – egal ob Vintage- oder zeitgenössische Uhren – haben kein Wertsteigerungspotenzial, sondern verlieren an Wert. Allerdings wird eine Rolex oder eine Patek Philippe immer einen hohen Wert repräsentieren. Totalverluste, wie sie bei Aktien durchaus möglich sind, muss der Uhreninvestor nicht befürchten. Es sei denn, die Uhr wird ihm gestohlen. Eine Uhr bringt allerdings keine laufenden Einnahmen. Es gibt also keine »Uhren-Dividende« und auch keine Zinsen. Im Gegenteil, der Uhren-Investor muss nach mehreren Jahren seine tickenden Schätze revisionieren lassen. Und so eine Revision ist bei den Luxusmarken meist deutlich teurer als eine Jahresinspektion des Pkws. Man sollte da schon mit hohen drei- oder vierstelligen Beträgen rechnen. Je mehr Komplikationen ein Zeitmesser hat (also Zusatzfunktionen wie ewiger Kalender, Mondphase, Doppel-Chronografenfunktion oder sogar ein Tourbillon), desto teurer wird es. Kurzum: Bei einem Uhren-Investment sollte nie nur der Rendite-Aspekt im Vordergrund stehen, sondern auch die emotionale Rendite. Wer jedoch in gefragte und zunehmend seltener werdende Zeitmesser investiert, kann durchaus eine jährliche Rendite zwischen 5 und 8 Prozent erzielen – und das nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerfrei.