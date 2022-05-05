Marcel Remus im Interview

Erst die zweijährige Corona Krise, dann die steigende Inflation und nun auch noch ein Krieg in Europa! Aspekte wie Sicherheit, Infrastruktur und Geldanlage werden für uns alle zu einem noch wichtigeren Thema. Mallorca hat sich in den letzten 24 Monaten zu einem noch interessanteren Standort in Europa katapultiert. Meine Kunden legen ihr Vermögen hier in Betongold an und kaufen Immobilien in besten Lagen. Viele verlegen ihren Lebensmittelpunkt sogar ganz auf die beliebte Ferieninsel. Die Welt ist im Wandel und die Lebensqualität jedes einzelnen hat einen ganz anderen Stellenwert erlangt. Im Jahr 2021 konnte ich Immobilien im Gesamtwert von über 100 Millionen Euro auf Mallorca vermitteln. In diesem Jahr rechne ich sogar mit einem noch höheren Transaktionsvolumen. Die Kunden werden zudem immer jünger. Vor zehn Jahren hat sich der typische Unternehmer mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren mit einer Luxusliegenschaft auf Mallorca belohnt. Heutzutage sind meine Käufer oftmals unter 30 und gönnen sich Anwesen für weit über zehn Millionen Euro. Mallorca hat das Image der Putzfraueninsel längst abgelegt. Wer es sich leisten kann, kauft hier und die Preise für Immobilien werden steigen.