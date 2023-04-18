Luxus-Sachwerte: Mercedes, Mona Lisa, Macallan

Welches Investment wirft mehr Rendite ab als die galoppierende Inflation wieder auffressen kann? Luxus-Sachwerte wären eine Idee. So hat der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) in den vergangenen zwölf Monaten um 16 Prozent zugelegt. Doch der Teufel liegt im Detail. Welche Luxus-Assetklassen haben zuletzt besonders gut performt und was sollten Anleger unbedingt bedenken? »Die Kunst, über Geld nachzudenken« – so heißt ein Buch des berühmten Börsen- und Finanzexperten André Kostolany, in dem er eine verflixte Situation schildert: Der passionierte Sammler habe zwar genug Fachwissen, um mit Liebhaberstücken Gewinn zu erzielen – könne sich aber gerade wegen seiner Leidenschaft nicht von den begehrten Stücken trennen. Dagegen verkaufe der eiskalte Spekulant für den fetten Profit liebend gern – jedoch werde er genau deswegen nie genug von der Materie verstehen, um überhaupt damit Geld machen zu können.