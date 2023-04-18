Luxus-Sachwerte: Mercedes, Mona Lisa, Macallan

Welches Investment wirft mehr Rendite ab als die galoppierende Inflation wieder auffressen kann? Luxus-Sachwerte wären eine Idee. So hat der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) in den vergangenen zwölf Monaten um 16 Prozent zugelegt. Doch der Teufel liegt im Detail. Welche Luxus-Assetklassen haben zuletzt besonders gut performt und was sollten Anleger unbedingt bedenken? »Die Kunst, über Geld nachzudenken« – so heißt ein Buch des berühmten Börsen- und Finanzexperten André Kostolany, in dem er eine verflixte Situation schildert: Der passionierte Sammler habe zwar genug Fachwissen, um mit Liebhaberstücken Gewinn zu erzielen – könne sich aber gerade wegen seiner Leidenschaft nicht von den begehrten Stücken trennen. Dagegen verkaufe der eiskalte Spekulant für den fetten Profit liebend gern – jedoch werde er genau deswegen nie genug von der Materie verstehen, um überhaupt damit Geld machen zu können.
Deutlich besser stehen die Erfolgschancen in dieser Investment-Kategorie für den blauen Zahlen-Daten-Fakten-Typ, der gewissenhaft recherchiert, ohne dabei eine Bindung zum Sachwert aufzubauen. Lohnen könnte es sich allemal. Das zeigt der Knight Frank Luxury Investment Index aus der Studie »The Wealth Report«, die von Knight Frank im März 2023 veröffentlicht wurde. Von den zehn untersuchten Luxus-Sachwert-Assetklassen hat Kunst in den letzten zwölf Monaten mit 29 Prozent Wertsteigerung am besten abgeschnitten.