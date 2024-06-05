Lauter Goldhändler

Diese These beruht auf der Tatsache, dass wir uns in der Stagflation befinden und das schon seit 2021. Bereits beim Betrachten der offiziellen Zahlen wird offensichtlich, dass die Wirtschaft in Deutschland seit drei Jahren nicht mehr wächst und gleichzeitig von hoher Inflation geplagt wird. Per definitionem befinden wir uns damit in der Stagflation. Das ist für sämtliche Papiergeldersparnisse eine überaus ungünstige Situation. Durch die Teuerung sind viele Menschen darauf angewiesen, auf Rücklagen zurückzugreifen, um den einfachen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Was dann von den Ersparnissen in Form von Fiat-Geld auf dem Bankkonto noch übrig bleibt, wird von der Inflation aufgefressen.