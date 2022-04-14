Kuscheln? Nein, danke.

Geht es darum, Kompetenzen nicht nur in der Theorie zu erlernen, sondern diese direkt umzusetzen, setzt unser Gesprächspartner Thorsten Schwack mit seinem Team auf ein Coaching-Konzept, das in Deutschland immer noch eine verhältnismäßig geringe Bekanntheit genießt: »Training on the Job«. Die Vorteile dieser Methode? Die Kompetenzvermittlung »aus der Praxis für die Praxis«, meint Schwack. »Wir produzieren Ergebnisse im Doing.« Der Gründer und Geschäftsführer der Hamburger GmbH STRATAVIS, einem unternehmensspezifischen Weiterbildungsinstitut mit einem Schwerpunkt auf die Förderung von Handlungskompetenz, weiß, wovon er spricht, hat er doch seine beruflichen Wurzeln im Vertrieb. Seine über 20-jährige Branchenerfahrung als Berater, Trainer und Coach macht ihn nicht nur zum Experten auf dem Gebiet der Geschäftsabschlüsse – er weiß auch, wie man diese Kompetenz am besten vermittelt.