Kursanstieg auf neue Hochs

Es hatte sich in meinen Analysen bereits abgezeichnet und jetzt ist es eingetreten: Mein mittelfristig orientierter Momentumindikator hat ein klares Kaufsignal für Gold gegeben. In Kombination mit den schon seit einigen Wochen wieder steigenden Preisbändern meines Gold-Preisbänder-Indikators lässt diese Entwicklung nur eine Prognose zu: In den kommenden Monaten wird der Goldpreis neue Hochs erreichen.
Viel deutlicher als es jetzt der Fall ist, kann kaum zum Einstieg geklingelt werden. Dennoch ist das Interesse der meisten Anleger noch gering, vor allem in den USA. Doch das ist am Beginn großer Aufwärtsbewegungen völlig normal, um nicht zu sagen eine grundlegende Voraussetzung. Denn viele Anleger kaufen erst, nachdem die Kurse schon deutlich gestiegen sind und für Schlagzeilen sorgen.
Die Zentralbanken haben durch ihre völlig unseriöse Geldpolitik die Kontrolle über die Inflation verspielt und sitzen in der Falle. Aufgrund der durch die langanhaltende Nullzinspolitik ermöglichte extrem hohe Verschuldung des Staates, der Unternehmen und der privaten Haushalte können sie die Zinsen nicht auf ein Niveau anheben, das nötig wäre, um die Inflation zu bekämpfen.
Die Geldentwertung wird also weitergehen. Deshalb brauchen Sie Gold, wenn Sie ihr Vermögen nicht dahinschmelzen sehen wollen. Lassen Sie sich von den beruhigenden Worten der Zentralbanker nicht einlullen und in die Irre führen. Handeln Sie stattdessen und schützen Sie ihren Wohlstand.