Kupfer – das neue Silber?

Silber steckt klar in einem historischen Bullenmarkt. Der Preis ist in kürzester Zeit enorm gestiegen und hat zwischenzeitlich sogar die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar überschritten. Diese Bewegung war begleitet von extremer Volatilität – ein typisches Zeichen für einen hochgehebelten Papiermarkt, in dem Preise schneller fallen können, als sich Fundamentaldaten ändern. Genau deshalb ist die Unterscheidung entscheidend: Physisches Silber ist kein Papiersilber. Während Futures und Derivate von Liquidationen und Margin Calls getrieben werden, bleibt der physische Markt strukturell eng. Parabolische Anstiege zeigen, dass ein Großteil der kurzfristigen Fantasie bereits eingepreist ist.