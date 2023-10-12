Kunstobjekte als Wertanlage

Es ist sinnvoll, sich vor dem Kauf ein Budget zu setzen, sich daran zu halten und sich nicht von der momentanen Euphorie oder von Trends dazu verleiten zu lassen, mehr auszugeben, als man sich leisten kann oder will. Ebenso wichtig ist es aber auch, nicht den Profit über den Genuss zu stellen. Kunst verliert nie an Wert, solange sie Freude bereitet und eine persönliche Bedeutung hat. Im Frühjahr ist ein Werk von Gerhard Richter für fast 21 Millionen Euro versteigert worden. Wie kommen solche Summen zustande? Was bewegt Käufer, so viel Geld in ein Kunstwerk zu investieren? Es ist ein Werk, das alle Mainstream-Faktoren des Kunstmarktes erfüllt. Über die Gründe für den Zuschlag am oberen Ende der Schätzung von 15 bis 21 Millionen Euro kann ich nur spekulieren. Es mag sein, dass reine Freude den Ausschlag für diesen hohen Preis gegeben hat, aber 20,9 Millionen Euro haben auch eine Wirkung auf das Kunstpublikum: Sie machen das Werk zweifellos zu einem ikonischen Kunstwerk, das seinen Bekanntheitsgrad noch weiter gesteigert hat.