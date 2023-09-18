Kunstinvestment: Rendite mit Rahmen

Der Kunstmarkt hat seine eigenen Gesetze, über die man sich zumindest gut informieren sollte. Ausstellungen, Museen und Messen zu besuchen, ermöglicht es, das Auge zu schulen und einen eigenen Geschmack zu entwickeln. Auch Kunstblogs helfen, den Markt besser einschätzen zu können. Denn irgendwann gelangt man an den Punkt, das erste Kunstwerk zu kaufen. Und da ist die Hemmschwelle angesichts des Risikos auf den falschen Künstler zu setzen, relativ hoch. Manche investieren niedrige vierstellige Beträge in unbekannte Künstler und hoffen auf eine Wertsteigerung, andere nehmen gleich viel Geld in die Hand und kaufen ein Bild von beispielsweise Gerhard Richter, für dessen Werke Millionen gezahlt werden. Zu den »Blue Chips« des Kunstmarktes zählen zum Beispiel auch Pablo Picasso, Alexej Jawlensky, Jeff Koons, Joan Mitchell, Willem de Kooning oder Lucio Fontana, für deren Werke viel Geld übrig sein sollte. Wie es kommen wird, kann keiner sagen. Galeristin Dominique Lévy rät, »Eier in verschiedene Körbe zu legen«. Ihrer Erfahrung nach kämen angesichts der unzähligen Teilmärkte auf drei Kunstwerke, deren Wert steige, zehn, bei denen sich der Erfolg nicht einstelle.