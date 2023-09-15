Kunst als Investment – richtig wählen, richtig lagern

Das richtige Investieren gleicht einer Kunst, sagen viele erfolgreiche Investoren. Aber auch Kunst kann ein Investment sein. Zumindest, wenn es die richtige ist. Dennoch bleibt das Investment natürlich in vielen Fällen eine Wette auf die Zukunft. Niemand kann garantieren, wie sich der Wert eines Kunstwerkes entwickelt. Bei neuen Künstlern hängt es durchaus davon ab, wie viel sie noch produzieren können. Kunst gewinnt durch Seltenheit. Deshalb sind die Entwicklungen von verstorbenen Künstlern oft gut, weil sie keine neuen Werke mehr produzieren können. Je berühmter der Name, desto besser der Preis.