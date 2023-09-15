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Kunst als Investment – richtig wählen, richtig lagern

2 Min.

Von 
15.09.2023
Learning by doing? Auch Unternehmer brauchen Vorbilder!
©Bild: Oliver Reetz

Das richtige Investieren gleicht einer Kunst, sagen viele erfolgreiche Investoren. Aber auch Kunst kann ein Investment sein. Zumindest, wenn es die richtige ist. Dennoch bleibt das Investment natürlich in vielen Fällen eine Wette auf die Zukunft. Niemand kann garantieren, wie sich der Wert eines Kunstwerkes entwickelt. Bei neuen Künstlern hängt es durchaus davon ab, wie viel sie noch produzieren können. Kunst gewinnt durch Seltenheit. Deshalb sind die Entwicklungen von verstorbenen Künstlern oft gut, weil sie keine neuen Werke mehr produzieren können. Je berühmter der Name, desto besser der Preis.

Aber das Image kann auch Schaden nehmen – und damit der Preis. All die Unwägbarkeiten im Kunstmarkt erfahren Sie in unserer Coverstory. Und wenn man erst mal wertvolle Gegenstände besitzt, stellt sich die nächste Frage: Wie damit umgehen, wie lagern? Will man die emotionale Rendite auskosten, muss man es in »Sehweite« haben. Legt man es rein auf den Werterhalt beziehungsweise die Steigerung, muss es sachgerecht und sicher gelagert werden. Darüber klärt Michael Brückner auf. Unsere weiteren Themen sind Medizininvestments, Rohstoffgewinnung und die aktuelle Markteinschätzung.

Das Editorial »Kunst als Investment – richtig wählen, richtig lagern« von Julien Backhaus und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 130 –> LINK

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