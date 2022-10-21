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Krisen richtig nutzen

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 119, am 01.10.2022
Von 
21.10.2022
Krisen richtig nutzen
©Bild: PYKADO
Alles ist stets im Wandel und Krisen gehören dazu. Unternehmer und Anleger können sie für sich nutzen, Experte Matthias Wolf weiß auch wie.
Was ist in einer globalen Krise wie der aktuellen zu tun? Wie schützt man sein Vermögen, sein Unternehmen, seine Zukunft? Mit der richtigen Strategie. Unternehmensberater und Finanzexperte Matthias Wolf erklärt in unserem Interview, wie eine solche aussehen kann und warum man trotz unruhiger Zeiten ruhig bleiben sollte.
Herr Wolf, die hohen Inflationsraten bereiten Sparern am meisten Sorge, sie parken ihr Geld nämlich in niedrig verzinsten Produkten. Anleger, zum Beispiel an der Börse, sind da schon etwas bessergestellt. Wie erleben Sie den Markt derzeit?

Das ist jetzt die sechste Finanzkrise, die ich miterlebe. In jeder war die Aufregung und der Angstpegel hoch, die Ursachen waren immer andere. Jede hat ihre Besonderheiten, so auch diese. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass beispielsweise die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage laut Ifo Institut so weit weg von den Erwartungen war – im positiven Sinn! Das eine sind die tatsächlich gefüllten Auftragsbücher, das andere eben vorausschauende Annahmen, Vermutungen, Hoffnungen oder Ängste. Wer irrt?

Mit einem Wumms ist jetzt gekommen, was früher nur befürchtet wurde: die Inflation. Haben Sie wahrgenommen, dass die Gaspreise am Spotmarkt von August bis heute um zwei Drittel gefallen sind? Was an den Spot- und Terminmärkten gehandelt wird, geben die Versorger nie 1:1 an den Endkunden weiter.

Das gesamte Interview »Krisen richtig nutzen« mit Matthias Wolf und weitere spannende Artikel lesen Sie in dem aktuellen Sachwert Magazin ePaper Nr. 119 –> LINK

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