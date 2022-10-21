Krisen richtig nutzen

Das ist jetzt die sechste Finanzkrise, die ich miterlebe. In jeder war die Aufregung und der Angstpegel hoch, die Ursachen waren immer andere. Jede hat ihre Besonderheiten, so auch diese. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass beispielsweise die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage laut Ifo Institut so weit weg von den Erwartungen war – im positiven Sinn! Das eine sind die tatsächlich gefüllten Auftragsbücher, das andere eben vorausschauende Annahmen, Vermutungen, Hoffnungen oder Ängste. Wer irrt?