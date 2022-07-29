Können wir auf Erdöl verzichten?

In den vergangenen Monaten sind die Treibstoffpreise rasant gestiegen. Der Liter Diesel verteuerte sich in Deutschland im Zeitraum zwischen dem ersten Februar und dem ersten Juni von 1,637 Euro pro Liter auf 1,969 Euro pro Liter um 33 Cent, zwischenzeitlich lagen die Preise sogar über zwei Euro. Doch diese finanziellen Belastungen sollten bald der Geschichte angehören. Geht es nach den Klimazielen von Paris, muss die globale Erwärmung bis 2100 innerhalb der EU gegenüber dem vorindustriellen Wert unter zwei Grad Celsius gehalten werden. Da fossile Brennstoffe umweltschädliche Treibhausgase erzeugen und die menschengemachte Klimaerwärmung fördern, sieht die Politik einen Weg zur Rettung der Erde als lebensfreundlichen Ort im Ausstieg aus dem Rohstoff Erdöl. Doch ist dies überhaupt möglich?