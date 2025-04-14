KI in die Politik!

Deutschlands »Spitzenpositionen« werden nach Parteibuch und nicht nach Kompetenz besetzt; Reformen aus Angst vor Wählerverlusten vermieden. Die Bürokratie explodiert, statt effizienter zu werden. Deutschlands Steuern und Abgaben sind im internationalen Vergleich ebenso wenig wettbewerbsfähig wie seine Energiepreise. Während Unternehmen und Leistungsträger immer stärker belastet werden, bleibt eine dringend erforderliche Entlastung aus. Die Bundesrepublik hat nicht nur ein Einnahmen-, sondern vor allem ein Ausgabenproblem. Immer mehr Staatsgelder fließen nicht in nachhaltige Investitionen, sondern in teure Programme, die vor allem darauf abzielen, eigene Wählergruppen zu bedienen.