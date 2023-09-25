KI-Fonds besser als MSCI World Index

KI wird unser Leben verändern, so viel ist schon lange klar. Mit der Open AI Software Chat GPT hat das Thema aber eine völlig neue Dynamik bekommen. Kann die KI aber auch die besseren Aktien finden als ein erfahrener Investor? Dr. Hendrik Leber, Gründer und Geschäftsführer der Fondsgesellschaft ACATIS Investment, war hiervon schon vor mehr als sieben Jahren überzeugt. Er holte in sein Portfoliomanagement-Team den Mathematiker Kevin Endler und den Physiker Dr. Eric Endreß, um KI-Werkzeuge zu entwickeln, die bessere Value Investoren sein würden, als er selbst es ist. Lebers intellektuelles Vorbild ist Warren Buffett. Endler und Endress sollten insofern den künstlichen Warren Buffett entwickeln.