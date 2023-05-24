Keine Angst vor Schwarzen Schwänen!

Der Aufbau und die Funktionsweise unseres Geldsystems haben mich zu dem Schluss kommen lassen, dass unser Finanzsystem den Kern des Scheiterns in sich trägt. Der Geldschöpfungsprozess in unserem heutigen Geldsystem – die Schaffung neuer Geldeinheiten durch Kreditvergabe – animiert und ermutigt die Menschen zu Risikobereitschaft und Kreditaufnahme. Daher kommt es zum sogenannten »Minsky-Effekt«, benannt nach dem US-amerikanischen Ökonomen Hyman Minsky. Der Minsky-Effekt besagt, dass in Zeiten wirtschaftlicher Stabilität Investoren dazu neigen, größere Risiken einzugehen, was letztendlich zu finanziellen Krisen führt. Minsky identifizierte drei Arten von Kreditfinanzierung: Hedge-Finanzierung, spekulative Finanzierung und Ponzi-Finanzierung.