Keine Angst vor Finanzen – Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ein Mangel an Interesse und Verständnis für die eigenen Finanzen und die wirtschaftlichen Phänomene, die einen direkten Einfluss darauf ausüben, endet früher oder später in einem bösen Erwachen. Deshalb beleuchtet Marc Friedrich in dieser Ausgabe die Auswirkungen der Inflation genauer, erklärt Hintergründe und Zusammenhänge und zeigt Lösungsansätze für Anleger auf, um ihr Vermögen vor dem Wertverlust zu schützen. Derweil hat Thomas Hennings zehn einfache Regeln aufgestellt, mit deren Hilfe jedem, der sich bisher noch davor gedrückt hat, der Einstieg in die eigene Vermögensverwaltung erleichtert werden kann. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Johanna Schmidt