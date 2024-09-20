Jeder will Warren Buffett sein – Aber das geht nur mit seinem Vermögen

Es gibt viele Strategien, mit denen Anleger Geld verdienen können. Aber es ist wie beim Autokauf: Wenn ich einen Volkswagen wähle, ist das meine Entscheidung, Sie würden vielleicht eine ganz andere Marke nehmen. Es muss einfach passen. Und so ist es auch mit der Börsenstrategie, jeder hat andere Erwartungen und Möglichkeiten. Diesen einen Weg gibt es leider nicht. Aber es gibt für jeden Anlagetypen passende Strategien und das ist auch gut so.