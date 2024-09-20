Jeder will Warren Buffett sein – Aber das geht nur mit seinem Vermögen

Expertin Nazila Jafari im Interview über ihre Strategie an der Börse
Es gibt viele Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen und man kann von Aufschwüngen und von Krisen profitieren. Doch was ist riskante Spekulation und wo beginnt nachhaltiges Investieren? Die Strategien können so unterschiedlich sein, wie das Temperament der Anleger. Das ist für Neulinge an der Börse nicht sehr hilfreich. Nazila Jafari ist Börsenexpertin und hat in den vergangenen 30 Jahren ihre eigene Strategie entwickelt. In unserem Interview räumt sie mit Mythen auf und erklärt, unter welchen Umständen es auch mal spekulativ sein darf.
Frau Jafari, gibt es denn die eine Strategie, die Königsstrategie, um tatsächlich an der Börse erfolgreich zu sein?
Es gibt viele Strategien, mit denen Anleger Geld verdienen können. Aber es ist wie beim Autokauf: Wenn ich einen Volkswagen wähle, ist das meine Entscheidung, Sie würden vielleicht eine ganz andere Marke nehmen. Es muss einfach passen. Und so ist es auch mit der Börsenstrategie, jeder hat andere Erwartungen und Möglichkeiten. Diesen einen Weg gibt es leider nicht. Aber es gibt für jeden Anlagetypen passende Strategien und das ist auch gut so.
Ich muss aber zunächst wissen, welcher Anlegertyp ich denn überhaupt bin. Bin ich der VW-Fahrer, eher der Mercedes-Fahrer oder doch ein bisschen schneller mit dem Porsche unterwegs?
Auf jeden Fall ist das so. Wer sich an der Börse nicht auskennt, neigt dazu, alles in einen Topf zu werfen. Man kann natürlich in ETFs investieren oder eine Dividenden-Strategie wählen, aber Sie werden damit keine echte Performance machen. Man kann ja stolz sein, ein paar Aktien im Depot zu haben, aber sie performen eben nicht. Es ist wie bei der Kleidung – es muss alles zusammenpassen. Das ist wichtig.
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