Jeder kann reich werden! Die Welt des Vermögensaufbaus hat keinen Türsteher

Natürlich ist Warren Buffett die legendäre, vermögende Eminenz, dessen Investment-Erfolge für die allermeisten Menschen unerreichbar bleiben. Oder? Genau dieses Mindset, dass nur wenige und nur ohnehin schon reiche Menschen erfolgreich an der Börse sein können, gilt es umzuwandeln in: Jeder kann Vermögen aufbauen! Erfreulicherweise kommt diese Tatsache jetzt auch bei jungen Menschen an. Wird allenthalben fehlende finanzielle Bildung beklagt, scheint bei den Generationen Y und Z das Bewusstsein für Geldvermehrung zu wachsen. Camilla Sohn ist eine Finfluencerin, die diesen Trend unterstützt. Im Interview erzählt sie, wie auch unerfahrene Menschen zu Anlegern werden können.