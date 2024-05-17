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Jeder kann reich werden! Die Welt des Vermögensaufbaus hat keinen Türsteher

2 Min.

Von 
17.05.2024
Jeder kann reich werden! Die Welt des Vermögensaufbaus hat keinen Türsteher
©Bild: Alex Waltke

Natürlich ist Warren Buffett die legendäre, vermögende Eminenz, dessen Investment-Erfolge für die allermeisten Menschen unerreichbar bleiben. Oder? Genau dieses Mindset, dass nur wenige und nur ohnehin schon reiche Menschen erfolgreich an der Börse sein können, gilt es umzuwandeln in: Jeder kann Vermögen aufbauen! Erfreulicherweise kommt diese Tatsache jetzt auch bei jungen Menschen an. Wird allenthalben fehlende finanzielle Bildung beklagt, scheint bei den Generationen Y und Z das Bewusstsein für Geldvermehrung zu wachsen. Camilla Sohn ist eine Finfluencerin, die diesen Trend unterstützt. Im Interview erzählt sie, wie auch unerfahrene Menschen zu Anlegern werden können.

Von Unternehmern könnte man annehmen, dass sie ihre Vermögensbildung sowieso im Blick haben. Finanzexperte Michael Serve erzählt in unserem Coverinterview, dass hier aber sehr viel Potenzial verschenkt wird. Dabei geht es bei Unternehmern nicht nur um die private Schatulle, sondern auch um die Sicherheit des Unternehmens, das es als Sachwert zu betrachten gilt. Strategien gibt es viele, wichtig ist, die richtige für sich zu finden.

Wenn man den Beiträgen der Experten Gerd Vogt und Marc Friedrich in dieser Ausgabe folgt, steht aber fest, dass Gold auf jeden Fall Bestandteil eines jeden Portfolios sein sollte.

Das Editorial »Jeder kann reich werden! Die Welt des Vermögensaufbaus hat keinen Türsteher« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 138 -> LINK

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