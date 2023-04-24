»Jede Blase platzt«

Die Zeit des passiven Investierens ist vorbei! Die Geldflut der Notenbanken ist versiegt und die Volatilität ist nach jahrelanger Abstinenz wieder im Markt. Dies macht das Anlegen noch schwieriger, vor allem das Timing ist nun essenziell. Zu wissen, wo man sich im Zyklus befindet, ist wichtiger denn je. Aber vor allem in volatilen Märkten kann man sehr viel Geld verdienen – und auch verlieren. Die Buy- and-Hold-Mentalität funktioniert leider nicht, oder nur wenn man bereit ist, einen sehr langen Marathon zu rennen, ohne links und rechts zu schauen und mit wildem Auf und Ab.