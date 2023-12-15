Jahresendrallye: Alle Jahre wieder?

Um es gleich vorwegzunehmen: Statistisch völlig von der Hand zu weisen ist die Jahresendrallye jedenfalls nicht. Immerhin schloss der DAX seit seiner Einführung vor 35 Jahren lediglich viermal mit einer negativen Bilanz im letzten Quartal. Zuletzt sei dies im Jahr 2018 der Fall gewesen, berichtet das »Comdirect Magazin«. Kommt es hingegen in dieser Phase zu einem Anstieg der Aktienkurse, kann dies besonders eine hohe Rendite für die Anleger bedeuten. Immerhin erhöht der DAX seine Performance in einem solchen Zeitraum durchschnittlich um sieben Prozent. Das Phänomen der außergewöhnlich hohen Kurse zum Ende eines Jahres …