Ist Silber das neue Gold?

Welche Alternativen könnte aus Ihrer Sicht besser sein und warum? Wenn es um Edelmetalle geht, sprechen wir über Gold, Silber, Platin und Palladium. Jedes dieser Metalle weist nicht nur unterschiedliche physikalische Eigenschaften auf, sondern auch diverse Anwendungsbereiche, die sich unmittelbar auf die Preisschwankungen auswirken. Gold wird oft als sicherer Wert und Schutz gegen Inflation betrachtet, während Silber in der Industrie eine hohe Nachfrage erfährt, besonders in der Herstellung von Solarzellen und elektronischen Bauteilen. Platin und Palladium spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle, insbesondere in der Automobilbranche bei Katalysatoren.