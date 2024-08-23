Ist Silber das neue Gold?

Es gibt viele Regeln und Gesetzmäßigkeiten an der Börse, die Anlegern als Entscheidungshilfe für ihre Anlagestrategie dienen können. Doch in den vergangenen Jahren hat sich vieles verändert. Die jüngste Gold-Performance hat zum Beispiel gezeigt, von wie vielen Faktoren die Preisentwicklung abhängt und wie stark der Einfluss von politischen Entwicklungen tatsächlich ist. Auch die fortschreitende Technologisierung macht einen neuen Blickwinkel auf eine langfristige Strategie notwendig. Silber zum Beispiel könnte als Technologiemetall künftig an Bedeutung gewinnen. Wie Anleger sich aktuell beim Thema Edelmetalle aufstellen können, hat uns die Expertin Züleyha Kaya im Interview erklärt.