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Ist Silber das neue Gold?

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 141, am 01.08.2024
Von 
23.08.2024
Ist Silber das neue Gold?
©Bild: Fotofabrik Stuttgart
Expertin Züleyha Kaya über die Entwicklung am Edelmetallmarkt
Es gibt viele Regeln und Gesetzmäßigkeiten an der Börse, die Anlegern als Entscheidungshilfe für ihre Anlagestrategie dienen können. Doch in den vergangenen Jahren hat sich vieles verändert. Die jüngste Gold-Performance hat zum Beispiel gezeigt, von wie vielen Faktoren die Preisentwicklung abhängt und wie stark der Einfluss von politischen Entwicklungen tatsächlich ist. Auch die fortschreitende Technologisierung macht einen neuen Blickwinkel auf eine langfristige Strategie notwendig. Silber zum Beispiel könnte als Technologiemetall künftig an Bedeutung gewinnen. Wie Anleger sich aktuell beim Thema Edelmetalle aufstellen können, hat uns die Expertin Züleyha Kaya im Interview erklärt.
Frau Kaya, Edelmetalle sind fester Bestandteil eines Portfolios. Anleger, die jetzt investieren wollen, könnten ja einfach das derzeit auf Rekordniveau performende Gold nehmen und es »liegen lassen«. Ist es so einfach?

Welche Alternativen könnte aus Ihrer Sicht besser sein und warum? Wenn es um Edelmetalle geht, sprechen wir über Gold, Silber, Platin und Palladium. Jedes dieser Metalle weist nicht nur unterschiedliche physikalische Eigenschaften auf, sondern auch diverse Anwendungsbereiche, die sich unmittelbar auf die Preisschwankungen auswirken. Gold wird oft als sicherer Wert und Schutz gegen Inflation betrachtet, während Silber in der Industrie eine hohe Nachfrage erfährt, besonders in der Herstellung von Solarzellen und elektronischen Bauteilen. Platin und Palladium spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle, insbesondere in der Automobilbranche bei Katalysatoren.

Das Interview »Ist Silber das neue Gold?« mit Züleyha Kayaund weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 141 -> LINK

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