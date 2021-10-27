Ist Gold die Rettung vor der Inflation?

»Nach der Coronakrise ist vor der Wirtschaftskrise.« So und so ähnlich lauten die aktuellen Schlagzeilen, die vor allem bei Privatanlegern Unbehagen auslösen. Konjunkturprognosen werden immer wieder nach unten korrigiert. In der Industrie gehen Aufträge, Produktion und Exportzahlen zurück, während die Inflationsrate neue Höchststände erreicht: Zum ersten Mal seit 30 Jahren liegt diese nämlich wieder über 4 Prozent. Die Frage, wie man in dieser Situation das eigene Vermögen vor Wertverlust schützt und das verdiente Geld sicher und gewinnbringend anlegt, ist mitsamt den unterschiedlichsten Theorien dazu in aller Munde. Die Geschäftsführer der philoro Edelmetalle GmbH in Deutschland und der Schweiz, Steffen Horn, Raphael Scherer und Christian Brenner, sind sich sicher, die Antwort gefunden zu haben.