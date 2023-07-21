Ist die Wirtschaft noch zu retten?

Der Moment sei gerettet, die Probleme aber nicht gelöst! So bringt es der renommierte Chefvolkswirt von Netfonds, Folker Hellmeyer, auf den Punkt. Die Lage Europas im Allgemeinen und Deutschlands im Speziellen ist seit Jahren prekär, lautet die Einschätzung des Experten. Wer bei der Frage nach dem Unternehmensstandort heutzutage zwischen den aufstrebenden Ländern, den USA und Europa wählen müsse, der werde zwangsläufig Europa ausschließen, erklärte er unlängst im wirtschaft tv Talk gegenüber Chefanchor Sascha Oliver Martin und erläuterte weiter: Die Eurozone – und damit auch Deutschland – werde für heimische Unternehmen zusehends unattraktiv; da helfe es wenig, dass das »existenzielle Risiko« einer Rezession möglicherweise vorerst abgewendet ist.