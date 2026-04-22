Investmentstrategien 2026: Drahtseilakt ohne Sicherheitsnetz?

»Die Rente ist sicher« – heute wirkt dieser Satz wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Sich allein auf staatliche Unterstützung zu verlassen, ist für viele keine Option mehr. Das zeigte zuletzt eine Umfrage der Union Investment, der zufolge die Eigenverantwortung bei der Altersvorsorge zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Doch hier beginnt für viele Anleger die eigentliche Herausforderung, wird doch die Welt der Investments stetig komplexer. Welche Strategie passt also zur individuellen Lebenssituation und Risikobereitschaft? Bei uns geben ausgewählte Experten Einblicke in aktuelle Entwicklungen und liefern Antworten auf häufige Fragen. Das Trading steht dabei nahezu exemplarisch für einen Bereich, der in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. In unserem Cover-Interview erläutert der Branchenexperte Andre Witzel, wie sich der kurzfristige Handel mit Finanzprodukten von klassischen Investitionen unterscheidet und welche Skills nötig sind, um in diesem Bereich Fuß fassen zu können. Auch Ibrahim Ahmiane richtet den Fokus aufs Mindset. Weshalb eine Krise für Anleger zur Chance werden kann, verrät der in einem Buchauszug. Auf den Rohstoffmärkten sorgen währenddessen steigende Preise für Aufmerksamkeit – Claus Vogt blickt in seinem Marktkommentar auf die treibenden Faktoren. Doch nicht allein die äußeren Umstände entscheiden über den finanziellen Erfolg, denn die beste Strategie ist nur so gut wie das Mindset, das dahintersteht, weiß Jessica Schwarzer. Inwiefern menschliche Emotionen vermeintlich rationale Anlageentscheidungen beeinflussen können, erläutert die Börsenexpertin im Interview. Bei so viel Finanzwissen scheint es, als seien deutsche Anleger auf die Zukunft vorbereitet – doch sie verschenken Potenzial, mahnt Christoph A. Scherbaum. Welche Anpassungen notwendig sind, um optimistisch auf die nächsten Jahre zu blicken, erläutert er in seiner Kolumne.