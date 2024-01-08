Investments – mal solide, mal riskant, aber immer spannend

In unserer Coverstory blicken wir auf einen Österreicher, der in letzter Zeit viel von sich reden macht. Nicht nur, weil er mit seiner Unternehmensgruppe erfolgreich unterwegs ist, sondern auch weil er die großen Banken und Versicherer angreift. Und nicht nur verbal, sondern auch vor Gericht. Denn neben seinem Immobilien- und Energiegeschäft finanziert er Prozesse gegen die Institute, die ihre Kunden nicht fair behandelt haben. Ein Zukunftsgeschäft? Das und vieles mehr beantwortet uns der Unternehmer Gerald Frühauf im Interview.