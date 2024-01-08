Investments – mal solide, mal riskant, aber immer spannend

In unserer Coverstory blicken wir auf einen Österreicher, der in letzter Zeit viel von sich reden macht. Nicht nur, weil er mit seiner Unternehmensgruppe erfolgreich unterwegs ist, sondern auch weil er die großen Banken und Versicherer angreift. Und nicht nur verbal, sondern auch vor Gericht. Denn neben seinem Immobilien- und Energiegeschäft finanziert er Prozesse gegen die Institute, die ihre Kunden nicht fair behandelt haben. Ein Zukunftsgeschäft? Das und vieles mehr beantwortet uns der Unternehmer Gerald Frühauf im Interview.
Auch der Goldpreis macht von sich reden. Er steht aktuell auf einem Rekordhoch. Das ist erfreulich für alle, die in das Edelmetall investiert haben. Claus Vogt sieht in seinem Marktkommentar zudem bullishe Signale, der Trend geht weiter nach oben. Auch wenn solche Prognosen eben Prognosen sind – immerhin haben Anleger einen Trend, auf dessen Basis sie Entscheidungen für den Kauf oder Verkauf treffen können.
Bei anderen Investments ist das noch schwieriger. Sneaker, Wein, Oldtimer – diese Objekte können einen Käufer reich machen und sie können ihn leider auch schnell arm machen. Eine gewisse Sammelleidenschaft kann den Verlust aber immerhin ein wenig abfedern. Leider hängt über allen Überlegungen das Damoklesschwert der wirtschaftlichen Gesamtsituation in unserem Land. Marc Friedrich erklärt uns in seinem Gastbeitrag, welche Wirtschaftsindikatoren derzeit nichts Gutes verheißen, gibt eine Analyse der Ist-Situation und zeigt auf, wohin die Politik steuern sollte, um zu retten, was zu retten ist.