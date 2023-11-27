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Investment – Ohne Wissen drohen Verluste

2 Min.

Von 
27.11.2023
Investments – mal solide, mal riskant, aber immer spannend
©Bild: Oliver Reetz

Mit Geld zu arbeiten heißt Verantwortung tragen, vor allem, wenn es nicht das eigene ist. Anlegern aufzuzeigen, wie sie ihre Rendite möglichst behalten können, erfordert tiefes Wissen über die Materie der Steuergesetze. Timo Renner ist Experte für steueroptimiertes Investieren und erläutert in unserer Titelstory, wie auch Privatanleger von richtigen und legalen Strategien profitieren können. Und er zeigt auf, wie wichtig die Expertise von Beratern ist, um Schaden zu vermeiden.

Außerordentliches Fachwissen ist auch gefragt, wenn man als Family Office große Vermögen verwaltet und im Idealfall auch vermehrt. Hier stehen nicht selten seit Generationen erarbeitete Vermögen auf dem Spiel. Family Offices stehen zudem sich auf allen Ebenen verändernden Märkten gegenüber. In unserem Beitrag zu diesem Thema beleuchten wir, warum dies gerade für sie eine große Herausforderung ist.

Wie schnell althergebrachte Strategien alt werden können, erläutert Marc Friedrich in seinem Gastbeitrag zum Thema Anleihen, denn auch bei diesem Asset, das stets als solide galt, gibt es gerade einen Wandel, der zu Verlusten führen kann. Unsere Themen zeigen also, wie wichtig Verantwortung und auch Wissen beim Thema Geld ist.

Das Editorial »Investment – Ohne Wissen drohen Verluste« von Julien Backhaus und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 132 –> LINK

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