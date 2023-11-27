Investment – Ohne Wissen drohen Verluste

Mit Geld zu arbeiten heißt Verantwortung tragen, vor allem, wenn es nicht das eigene ist. Anlegern aufzuzeigen, wie sie ihre Rendite möglichst behalten können, erfordert tiefes Wissen über die Materie der Steuergesetze. Timo Renner ist Experte für steueroptimiertes Investieren und erläutert in unserer Titelstory, wie auch Privatanleger von richtigen und legalen Strategien profitieren können. Und er zeigt auf, wie wichtig die Expertise von Beratern ist, um Schaden zu vermeiden.