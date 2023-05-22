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Investment: Besonnen durch die Krise

2 Min.

Von 
22.05.2023
Investments – mal solide, mal riskant, aber immer spannend
©Bild: Oliver Reetz

Buffett hat gesprochen. Und wie. Er scheint, zumindest im Kopf, nicht zu altern. Gerade ist wieder seine alljährliche und berühmte Aktionärsversammlung in Omaha zu Ende gegangen. Ein »Woodstock« für Aktienfans. Und für Fans des Großmeisters. Er konnte wieder grandiose Zahlen verkünden und erklärte, worauf er stolz war im Wirtschaftsjahr, und worauf weniger. Auch deutsche Experten erwarten das Happening jedes Jahr mit Spannung.

Von alten Männern hin zu dynamischen Frauen. Denn auch die wollen und sollen klug investieren. Darüber haben wir mit Immobilienexpertin Laura Schick gesprochen. Claus Vogt blickt auf die Märkte und schaut besonders beim Gold genau hin. Denn dort sieht er besondere Signale. Wer das Gold ebenfalls zum Freund hat, ist der bekannte Goldexperte Ronny Wagner. Mit ihm haben wir im großen Interview über die Chancen, Risiken und Kuriositäten der letzten Jahre gesprochen und wie er die nähere Zukunft des Goldes einschätzt. Der Insider sieht Gold vor allem als Absicherung vor Schwarzen Schwänen. Diese begegnen uns immer häufiger. Wir müssen mit dieser neuen Realität leben lernen. Wie das gehen kann, verrät der Experte im Titelinterview.

Das Editorial »Investment: Besonnen durch die Krise« von Julien Backhaus und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 126 –> LINK

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