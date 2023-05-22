Investment: Besonnen durch die Krise

Von alten Männern hin zu dynamischen Frauen. Denn auch die wollen und sollen klug investieren. Darüber haben wir mit Immobilienexpertin Laura Schick gesprochen. Claus Vogt blickt auf die Märkte und schaut besonders beim Gold genau hin. Denn dort sieht er besondere Signale. Wer das Gold ebenfalls zum Freund hat, ist der bekannte Goldexperte Ronny Wagner. Mit ihm haben wir im großen Interview über die Chancen, Risiken und Kuriositäten der letzten Jahre gesprochen und wie er die nähere Zukunft des Goldes einschätzt. Der Insider sieht Gold vor allem als Absicherung vor Schwarzen Schwänen. Diese begegnen uns immer häufiger. Wir müssen mit dieser neuen Realität leben lernen. Wie das gehen kann, verrät der Experte im Titelinterview.