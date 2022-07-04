Investieren nach den Regeln des Koran

Das islamische Finanzwesen wurde im 20. Jahrhundert neu aufgesetzt, nachdem es zunächst mit dem Niedergang des osmanischen Reiches verschwand. Was die wenigsten wissen: An diesem Wiederaufbau hat Deutschland und sein Sparkassenwesen einen zentralen Anteil, denn Letzteres war die Inspiration von Ahmad El Naggar, der in Köln studierte und in den späten 1960er das Mit Ghamr Finanzinstitut in Ägypten aufbaute. Der Grundgedanke war, die Bauern in der ländlichen Region zu fördern und dies durch Beteiligungen statt durch Darlehen umzusetzen. Mitte der 1970er gründeten Kaufleute in Dubai wie Saleh Lootah die erste kommerzielle islamische Bank, die Dubai Islamic Bank, um den Händlern eine islamkonforme Finanzierung zu ermöglichen. Von diesen Anfängen aus haben islamische Banken einen Marktanteil von bis zu 50 Prozent wieder erreichen können.