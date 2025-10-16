Investieren mit Substanz! Wie gelingt finanzielle Stabilität in unsicheren Zeiten?

Geopolitische Spannungen, volatile Märkte und rasante technologische Entwicklungen lassen die Welt komplexer erscheinen; gleichzeitig wird die Möglichkeit, Geld anzulegen, immer niederschwelliger. Warren Buffett hat seine Strategie für volatile Zeiten bereits vor Jahren treffend formuliert: »Unsicherheit ist der Freund von Langfrist-Investoren«, erklärte das Orakel von Omaha. Daher schauen wir in unserer Coverstory auf ein Investment, das seit jeher als langfristig und krisensicher gilt: die Immobilie. Weshalb er trotz steigender Bau- und Finanzierungskosten für einen baldigen Einstieg in den Markt plädiert, erläutert der Immobilienmakler Raimund Wurzel im Interview. Ein langer Atem ist indes nicht nur im Immobiliensektor entscheidend – auch an den Aktienmärkten zeigt sich, dass kurzfristige, von Emotionen getriebene Entscheidungen selten von Erfolg gekrönt sind. Wie schnell ein scheinbar stabiles System durch wirtschaftspolitische Entscheidungen ins Wanken geraten kann, zeigt Claus Vogt am Beispiel der USA in seinem Marktkommentar. Dass sich Aktienkurse mitunter rasant entwickeln, weiß auch Christoph A. Scherbaum – doch wer auf Diversifikation setzt, kann die Effekte kurzfristiger Schwankungen deutlich abmildern, so der Experte in seiner Kolumne. Und wie steht es um die Investitionen in Kryptowährungen? Vor nicht allzu langer Zeit wurden Bitcoin und Co. noch belächelt – heute erleben sie einen Boom und haben sogar prominente Fürsprecher, etwa Marc Friedrich. In seinem Gastbeitrag erläutert der umstrittene Bestseller-Autor, warum Bitcoin für ihn ein Mittel ist, die Kontrolle über das eigene Vermögen zu sichern und warum darin seiner Ansicht nach ein entscheidender Unterschied zum digitalen Euro besteht.