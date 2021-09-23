Investieren mit Strategien von Start-up-Investor Frank Thelen

Der Start-up-Investor Frank Thelen hat unter dem Namen »10xDNA – Disruptive Innovation« einen Aktienfonds gestartet, mit dem nun auch private Anleger seit dem 1. September in börsennotierte Tech-Unternehmen investieren können. Mit seinem Fonds setzt Thelen auf zukünftig relevante Bereiche wie Blockchain, künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Biotech. Benannt ist der Fonds nach dem gleichnamigen Buch »10xDNA: Das Mindset der Zukunft«, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Die dort beschriebenen Strategien des Unternehmers sind nun anhand seines »10xDNA«-Fonds manifest und auch für private Anleger zugänglich gemacht worden.
In einem zur Buchveröffentlichung geführten Interview mit dem »Portal für GmbH-Geschäftsführer« erklärte Frank Thelen den Begriff: »10xDNA beschreibt die Denkweise, die erforderlich ist, um die vor uns liegenden technologischen Fortschritte und Innovationen zu erfassen und zu nutzen.« Mit der exponentiellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotik, 5G und anderen disruptiven Technologien werde sich unsere Welt in den nächsten zehn Jahren drastisch verändern. Wer an den Anlagestrategien des Investment-Experten teilhaben wollte, musste sich bis vor kurzem an seine Bücher halten. Bereits 2018 hatte er mit seiner Autobiografie »Start-up-DNA – Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern« ein Buch veröffentlicht, das auf seine zukunftsträchtigen Anlagestrategien verweist. Im Exklusiv-Interview mit »Focus« sagte Thelen, dass er diesen Ansatz mit dem Start des Aktienfonds nun für Privatanleger öffnen wolle, da er mit seinem Anlagekonzept selbst erfolgreich sei.