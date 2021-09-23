Investieren mit Strategien von Start-up-Investor Frank Thelen

In einem zur Buchveröffentlichung geführten Interview mit dem »Portal für GmbH-Geschäftsführer« erklärte Frank Thelen den Begriff: »10xDNA beschreibt die Denkweise, die erforderlich ist, um die vor uns liegenden technologischen Fortschritte und Innovationen zu erfassen und zu nutzen.« Mit der exponentiellen Entwicklung von künstlicher Intelligenz, Robotik, 5G und anderen disruptiven Technologien werde sich unsere Welt in den nächsten zehn Jahren drastisch verändern. Wer an den Anlagestrategien des Investment-Experten teilhaben wollte, musste sich bis vor kurzem an seine Bücher halten. Bereits 2018 hatte er mit seiner Autobiografie »Start-up-DNA – Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern« ein Buch veröffentlicht, das auf seine zukunftsträchtigen Anlagestrategien verweist. Im Exklusiv-Interview mit »Focus« sagte Thelen, dass er diesen Ansatz mit dem Start des Aktienfonds nun für Privatanleger öffnen wolle, da er mit seinem Anlagekonzept selbst erfolgreich sei.